Maltempo: “Arriva l’autunno dopo un estate con -23% di pioggia”

Il maltempo arriva con l’autunno dopo una estate in cui dal punto di vista climatologico è caduta in Italia quasi un quarto della pioggia in meno della stagione (-23%) ma con una temperatura superiore di 1,7 gradi la media di riferimento, più bassa solo di quella delle estati bollenti del 2003 e del 2017 negli ultimi 60 anni.

E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione alla prima perturbazione di Ottobre che sta colpendo da nord a sud la Penisola dove sono ancora in corso la vendemmia. I cambiamenti climatici – sottolinea la Coldiretti – hanno determinato lo spostamento temporale delle operazioni di raccolta delle uve che proseguono ad ottobre con la raccolta delle grandi uve rosse autoctone Sangiovese, Montepulciano, Nebbiolo e che si conclude addirittura a novembre con le uve di Aglianico e Nerello.

Le manifestazioni violente sono particolarmente dannose per la salute delle uve con la grandine che è l’evento atmosferico piu’ temuto in questa fase stagionale. In Italia l’eccezionalità degli eventi atmosferici – ricorda la Coldiretti – è ormai la norma, tanto da aver condizionato nell’ultimo decennio la redditività del settore agricolo, con le perdite di raccolti dovute a calamità naturali che hanno assunto un carattere ricorrente.

Il risultato – conclude la Coldiretti – è una perdita da 14 miliardi di euro in un decennio per l’agricoltura italiana, tra danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne e perdite della produzione agricola nazionale.