Maltempo: dopo una settimana dalla bomba d’acqua, domani riaprono le scuole chiuse a Lodi

Dopo la bomba d’acqua che si e’ abbattuta sul lodigiano il 21 ottobre scorso, domattina riaprono gli istituti scolastici Spezzaferri e Archinti che erano stati chiusi a Lodi nelle ore successive all’eccezionale evento meteo per allagamenti e infiltrazioni nei locali. Come spiegato dal Comune, in questa settimana trascorsa sono state messe a punto le manutenzioni necessarie per ripristinare i locali in quanto a sicurezza e pulizia. Nelle prossime settimane, poi, asciugati muri e soffitti, si procedera’ con la ritinteggiatura delle aule piu’ colpite. Invece, da domani il servizio di ‘doposcuola popolare’ curato dall’associazione ‘Pierre’ all’interno della ‘casa del Quartiere’ di Lodi, attualmente inagibile proprio per i danni causati dalla bomba d’acqua, sara’ temporaneamente trasferito nelle aule del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti di via Salvemini, sempre a Lodi.