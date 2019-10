Maltempo e trasporti, Piemonte: in arrivo fondi per la Canavesana e per la Torino-Ceres

La Regione Piemonte stanzierà 2,8 mln per migliorare e mettere in sicurezza la ferrovia Canavesana e la Torino-Ceres e 2,5 milioni per far fronte alle calamità verificatisi sul territorio piemontese la scorsa estate. Sono gli interventi annunciati dall’assessore regionale alle Opere pubbliche e ai Trasporti Marco Gabusi illustrando alla prima Commissione di Palazzo Lascaris l’assestamento al Bilancio per le sue deleghe.

Per quanto riguarda la Canavesana e la Torino-Ceres, l’assessore ha sottolineato che si tratta del trasferimento di fondi alle aziende concessionarie per l’attuazione dell’accordo di programma in materia d’investimenti nel settore dei trasporti.

I fondi a favore dei territori colpiti dal maltempo questa estate, serviranno a realizzare infrastrutture e opere pubbliche, poiché il Governo non ha riconosciuto lo stato di calamità. Una parte dei 2,5 milioni, ha precisato Gabusi, verrà distribuita in modo forfettario a tutti i Comuni e alle Province che ne faranno richiesta, mentre la parte più consistente verrà messa a bando secondo criteri che prevedono, tra l’altro, un cofinanziamento minimo del 20%, e la valutazione dell’impatto ambientale di quanto si vorrà realizzare.