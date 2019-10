Maltempo Emilia-Romagna, Confagricoltura: “Il comparto pomodoro ringrazi le piogge”

Un comparto, quello del pomodoro da industria, per cui “siamo al paradosso: è l’unico che quest’anno deve dire ‘grazie’ agli effetti del maltempo, che ha fatto precipitare la produzione del 18% rispetto al quantitativo contrattato nella programmazione annuale”.

E’ quanto sostiene, in una nota, Eugenia Bergamaschi, presidente di Confagricoltura Emilia-Romagna secondo la quale “i produttori hanno davvero rischiato di sfiorare il peggio: è stato sottoscritto un quantitativo di pomodoro contrattato di 29 milioni di quintali, che è di molto superiore a quello che può essere di fatto trasformato dall’intero bacino delle industrie del Nord”.

Per questo, viene osservato dall’associazione, “gli agricoltori chiedono di lavorare fin da subito a una programmazione 2020 corretta per arrivare a definire il quantitativo di pomodoro che sia in grado di garantire loro una congrua marginalita’ e scongiurare eventuali produzioni invendute”.

A giudizio di Confagricoltura Emilia-Romagna, ancora, tra i punti critici da risolvere c’è quello della “adozione di una tabella qualità che non sia irreale e penalizzante. Le basse rese a ettaro – conclude la nota – hanno portato nelle tasche dei produttori una Plv (Produzione lorda vendibile) media al di sotto dei costi di produzione, al limite della sostenibilita’ economica”.