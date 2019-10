Maltempo Emilia-Romagna: danni alla rete ferroviaria, treni soppressi e ritardi

L’ondata di maltempo che ha colpito nella notte l’Emilia-Romagna ha avuto conseguenze sulla rete ferroviaria, in particolare a causa di rami caduti sulla linea elettrica. I disagi maggiori si sono verificati sulla ferrovia Modena-Sassuolo, dove, sulla tratta tra Formigine e Modena – Piazza Manzoni, la caduta di rami ha provocato, dapprima, la soppressione dei treni 90102 e 90109 e, successivamente, l’interruzione della circolazione sull’intera linea per un principio d’incendio che ha determinato la disalimentazione della corrente e l’intervento dei Vigili del Fuoco. Il servizio, fino alle 9, è stato garantito, seppur con ritardo, con quattro bus sostitutivi. La circolazione ferroviaria è stata riattivata alle 8 e 41 con i treni 90108 da Formigine verso Modena e con il 90111 da Formigine a Sassuolo. Il treno 90113 è stato sostituito con un bus sull’intera tratta. Regolari i successivi treni. Ripercussioni causa maltempo per caduta di rami tra Ferrara e Portomaggiore si sono verificate anche sulla ferrovia Ferrara-Ravenna-Rimini-Pesaro, con soppressioni di tre treni Tper, e ritardi fino a 60 minuti e sulla ferrovia Bologna-Portomaggiore, con soppressione di due treni e ritardi fino a 30 minuti. Infine, alcuni problemi ai passaggi a livello, hanno causato ritardi fino a 90 minuti sulla linea Ferrara-Codigoro.