Maltempo, esperto: i violenti nubifragi sono solo “i primi danni climatici” causati dal riscaldamento globale

“I violenti nubifragi rappresentano i primi danni climatici che possiamo vedere nel nostro Paese a causa del riscaldamento globale“: lo ha dichiarato all’AGI Antonello Pasini, fisico del clima dell’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche, riferendosi all’ondata di maltempo che ha colpito nelle scorse ore il Nord Italia. “Non possiamo ancora dire se sono aumentati in frequenza, ma certamente è evidente che ad essere aumentata è la loro intensità per motivi che oggi ben conosciamo“. “Con l’aumento del riscaldamento globale – prosegue Pasini – il mare diventa più caldo e di conseguenza c’è una maggiore evaporazione. Le molecole d’acqua evaporate sono i mattoncini con cui si costruiscono le nubi e la pioggia cade appunto da queste nubi“. “Il mare caldo fornisce energia all’atmosfera che, come ci suggeriscono le leggi della termodinamica, viene poi scaricata sul territorio“.