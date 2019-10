Maltempo, Ferrovie dello Stato: prosegue il ripristino della Genova-Ovada

Sarà riaperta sabato 26 ottobre la linea ferroviaria Genova-Ovada, interrotta da lunedì per alcuni movimenti franosi nei pressi dei binari. Nonostante la pioggia, 60 operai e tecnici di Rfi e delle ditte specializzate lavorano senza sosta per garantire la riapertura in sicurezza della linea.

Trenitalia manterra’ attivo anche domani il servizio sostitutivo con bus fra Genova e Ovada (Alessandria). Diciotto mezzi effettuano collegamenti diretti senza fermate intermedie e servizi dedicati alle localita’ intermedie. Il programma delle modifiche alla circolazione ferroviaria e’ sempre consultabile sul sito trenitalia.com.