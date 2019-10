Maltempo, forti piogge in Toscana e Liguria: nubifragi da La Spezia a Livorno, 90mm a Pisa [DATI]

Giornata di forte maltempo oggi tra Liguria e alta Toscana: da La Spezia a Livorno si sono abbattute forti piogge con locali nubifragi, in modo particolare nell’area di Pisa dove si sono verificati pesanti disagi a causa degli allagamenti. In Toscana sono caduti 87mm di pioggia a Bocca d’Arno, 71mm a San Giuliano Terme, 66mm a Torre del Lago, 62mm a Coltano, 60mm a Bocca di Serchio, 56mm a Metato, 47mm a Vecchiano, 44mm a Viareggio, Pontedera e Ripafratta e 41mm a Livorno, mentre in Liguria abbiamo 61mm a Caniparola, 55mm a San Benedetto, 41mm a Sarzana, 36mm a Graveglia, 29mm a La Spezia, 24mm a Sella Mereti di Levanto, 22mm a Moneglia.

Continuerà a piovere anche negli ultimi due giorni del mese, Mercoledì 30 e Giovedì 31, mentre Novembre inizierà con un Venerdì di sole a cui però seguirà subito un altro weekend di forte maltempo con piogge intense su tutta l’area dell’alto Tirreno sia Sabato che Domenica. Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: