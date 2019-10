Maltempo Francia, tornado ad Arles: case scoperchiate, tanti feriti e danni gravissimi [FOTO]

La perturbazione che oggi sta interessando la Francia sudorientale e il Nord Italia ha prodotto un tornado a Pont-de-Crau, un quartiere di Arles, nel dipartimento delle Bocche del Rodano. Il fenomeno si è verificato tra le 4:40 e le 5 di stamattina, provocando 5 feriti lievi, di cui uno ricoverato in ospedale, secondo i media locali. Il tornado ha causato numerosi e importanti danni, come alberi sradicati, tetti divelti, finestre in frantumi e roulotte ribaltate (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Circa 150 case sono state colpite dal vortice e una decina saranno dichiarate inabitabili. 200 famiglie sono rimaste senza elettricità. Oltre 70 abitanti sono stati accolti in una palestra della città in attesa di essere trasferiti in hotel.

Eric Rodriguez, responsabile di Codis (Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours), ha parlato “una sessantina di incidenti, soprattutto in un camping”, dove roulotte e camper sono andati distrutti. I rilievi effettuati sul posto hanno permesso di confermare che si è trattato di un tornado, che ha provocato danni da 1 a 3km. Il tornado che ha colpito Arles potrebbe essere di categoria 1 con venti tra i 120 e i 180km/h o persino di categoria 2 con venti tra 180 e 220km/h.

Già ieri, questa ondata di maltempo aveva pesantemente colpito la parte occidentale del Paese, con nubifragi e grandine. È alta l’allerta anche per il Centro-Nord dell’Italia: il maltempo ha già provocato criticità in Liguria e Piemonte.