Maltempo: frane e allagamenti in Sicilia, forte vento e voli dirottati a Catania

Continuano le operazioni di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria da parte degli oltre 60 tecnici di Rete ferroviaria italiana e dal personale delle ditte appaltatrici, al lavoro da ieri mattina lungo le linee ferroviarie interessate dalle abbondanti piogge che continuano a cadere in Sicilia. Questa la situazione alle 11, in relazione alla disponibilità delle linee ferroviarie: linea Alcamo-Castelvetrano-Trapani, riattivata alle 10.20 la circolazione ferroviaria; linea Catania-Siracusa riattivata alle 9.40: il traffico ferroviario era stato sospeso alle 6.45 di questa mattina, per allagamento della sede ferroviaria fra Lentini e Bicocca.

Da questa mattina è ripresa la circolazione ferroviaria anche sulle linee Modica-Gela-Canicattì, Canicattì-Caltanissetta e Agrigento-Canicattì. Linea Modica-Siracusa interrotta da questa notte, per danni diffusi in diversi punti della linea: uno smottamento in prossimità della stazione di San Paolo; il cedimento della massicciata ferroviaria in diversi tratti, tra Rosolini e Ispica; l’interramento dei binari fra Scicli e Sampieri, con diversi cavi danneggiati; le esondazioni di corsi d’acqua, inoltre, hanno depositato sulla sede ferroviaria detriti, arbusti e materiali vari. Danni anche alla stazione di Rosolini. I lavori di ripristino dell’infrastruttura continuano ininterrottamente, con previsione di riattivazione la settimana prossima. Sulla linea Palermo-Catania traffico sospeso dalle 11 per l’allagamento della sede ferroviaria fra Sferro e Sparagogna. Per i servizi sospesi, Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con bus. Potenziato anche il servizio di assistenza ai viaggiatori, con una decina di addetti nelle principali stazioni interessate.

Forte vento a Catania: voli dirottati

Un forte vento e rovesci sferzano Catania, dalla notte creando disagi in città. Problemi anche all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini con quattro voli dirottati, tre a Palermo e uno a Comiso (Ragusa). Al Falcone Borsellino sono atterrati: l’aereo della Lufthansa proveniente da Francoforte (LH 00306) delle 09.25, quello della Blu Air da Torino (OB 04001) delle 10.10 e quello di easyJet da Londra Gatwick (U2 08565) delle 10.30. All’aeroporto di Comiso è stato invece dirottato il volo Alitalia proveniente da Roma (AZ 01731) della 10.15.

A Noto possibile richiesta dello stato di calamità

Continua una pioggia leggera, ma persistente, in quasi tutto il territorio di Siracusa e della provincia dopo che ieri notte abbondanti precipitazioni nella zona sud, hanno provocato l’esondazione del fiume Tellaro, a Noto, e la morte di un agente di polizia penitenziaria. Il sindaco di Noto Corrado Bonfanti ha comunicato che la Protezione civile comunale sta “provvedendo alla ricognizione dei danni e alla viabilita’ su tutto il territorio comunale per una valutazione della richiesta dello stato di calamità“. Nella località balneare di Fontane Bianche ha tracimato il fiume Mortellaro. Ad Augusta il torrente Porcaria ha straripato isolando, di fatto, i residenti della zona. I volontari del gruppo comunale di Protezione civile hanno rimosso grossi alberi all’interno del letto del fiume.

Ad Avola, interi quartieri sono rimasti al buio per ore. Tra Pachino e Portopalo decine di ettari di territorio agricolo invase dall’acqua. Pioggia forte anche nel comune montano di Sortino. I comuni di Solarino e Floridia sono senza energia elettrica. Diverse squadre dell’Enel sono al lavoro dalla notte scorsa. “Non si hanno al momento tempi certi sulla riparazione – spiega il sindaco di Solarino, Sebastiano Scorpo – Di conseguenza, potremmo avere anche problemi nell’erogazione dell’acqua a causa della manca di energia in contrada Sellichisina, a causa dello stop alle pompe di sollevamento“. A Canicattini Bagni, in molte strade si sono depositati detriti trascinati dalla pioggia. Il sindaco Marilena Miceli ha disposto la chiusura della strada di contrada Scocciacoppole. Disposta anche la verifica di tutti gli edifici pubblici per la verifica dei danni.

Maltempo, in Sicilia cancellati i treni storici

A causa della violenta ondata di maltempo che ha danneggiato alcuni tratti della linea Siracusa – Gela – Canicattì, Il treno delle dolcezze iblee d’autunno, da Catania per Scicli e Modica e il Treno delle scacce iblee e del cioccolato modicano, da Siracusa per Ragusa e Modica – previsti per domenica 27 ottobre – sono cancellati. Lo rende noto Rfi. I viaggiatori che hanno già acquistato il biglietto del treno storico possono ottenere il rimborso nelle biglietterie di Trenitalia. In alternativa, possono scegliere di partecipare al treno storico straordinario che si effettuerà il prossimo 8 dicembre, in occasione di Chocomodica 2019.