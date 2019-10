Maltempo Friuli Venezia Giulia: “Interventi efficaci, grazie a tutta la comunità”

“Oggi celebriamo il merito di tutta una comunità, la cui forza mi rende orgoglioso di governare questo territorio”. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso della cerimonia “Un anno da Vaia” che si è tenuta oggi a Treppo-Ligosullo (Udine), la tempesta che colpi’ oltre al Friuli, anche il Veneto e il Trentino. Nel suo intervento, si legge in una nota, Fedriga ha voluto sottolineare che, tra le regioni coinvolte a seguito di quella ondata di maltempo, “il Fvg è stata l’unica intervenuta rispetto alle richieste emerse conseguentemente ai danni, partendo con la parte procedurale da zero e rendendo così il nostro modello molto virtuoso“.

Da parte sua, il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, ha ripercorso quanto fino realizzato. In tutto, ha ricordato, sono 600 i procedimenti avviati investendo 160 milioni di euro “con i quali abbiamo raggiunto il 98 per cento degli obiettivi”. Adesso, ha proseguito, “dobbiamo seguire i cantieri e occuparci dei 230 milioni di euro che vanno riprogrammati per le prossime due annualità. La Protezione civile continuerà a fare il coordinamento di tutte queste attività e buona parte di queste saranno gestite dagli strumenti regionali e dai Comuni che – ha concluso – sono stati il fattore di successo di questo risultato”.