Maltempo Genova: decine di interventi tra frane e allagamenti

Circa 40 gli interventi eseguiti dei vigili del fuoco a Genova e dintorni a causa del maltempo dalle 8 di questa mattina.

Le zone più colpite sono state quelle da Multedo a Cogoleto e da Bolzaneto fino a Campomorone. Si è trattato soprattutto di alberi caduti e allagamenti. A Mele è stato chiuso un tratto stradale a causa di 3 frane, in zona terme.

A San Quirico è stato messo in salvo un uomo di 140 chili la cui casa era allagata con un metro di acqua. Ben 480 mm di pioggia caduti a Mele in Val Leira a Genova in dodici ore e 18 mm in soli 5 minuti a Genova Pegli: questi i picchi di precipitazione registrati a Genova durante l’allerta arancione.

Cinque voli in arrivo al Cristoforo Colombo sono stati dirottati: 3 in partenza sono stati cancellati.

I voli provenienti da Francoforte, Monaco e quelli da Roma e Lamezia sono stati fatti atterrare a Pisa mentre quello in arrivo da Parigi è atterrato a Torino. Cancellate le partenze per Parigi, Roma e Monaco.