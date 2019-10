Maltempo Genova, disagi alle ferrovie: “Colpa di Autostrade”

L’allagamento dei binari tra Genova Voltri e Cogoleto, che ha provocato ieri pesanti danni alla circolazione ferroviaria tra Genova e Savona, sarebbe colpa della carenza di manutenzione in un’area di proprietà di Autostrade per l’Italia.

E’ quanto afferma il sottosegretario genovese ai Trasporti, Roberto Traversi, che informa di aver chiesto chiarimenti sui disagi di ieri a Rete ferroviaria italiana e che ne virgoletta la risposta: “L’area è stata più volte oggetto di sopralluoghi ed è stata segnalata alle strutture competenti del gestore autostradale la problematica relativa allo smaltimento delle acque provenienti dalle carreggiate autostradali che, non essendo regolarmente convogliate, provocano l’intasamento dei sistemi di difesa della linea ferroviaria procurandone l’allagamento. Ad oggi, non sono state intraprese azioni da parte del gestore autostradale per rimuovere la criticita’ che si e’ rappresentata nell’eccezionale evento meteo di ieri”.

Per Rete ferroviaria italiana, inoltre, “nessun intervento sulla sede ferroviaria potra’ risolvere questa criticita’, se non viene risolto il problema a monte”. Assist che il pentastellato coglie al volo: “Torniamo ai mancati interventi di manutenzione di Societa’ autostrade che continuano a provocare danni e disagi al nostro territorio. Ci sara’ mai una fine? Possibile che, nonostante quanto successo, ancora ci siano ritardi nel rispondere a interventi di manutenzione necessari e piu’ volte segnalati? Mi risulta che i primi solleciti siano stati effettuati da Rfi su quel tratto gia’ nel 2016 e ripetuti nel 2018”.