Maltempo Genova: frane e sfollati, domani niente scuole chiuse

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha fornito aggiornamenti sulla situazione maltempo in occasione di una conferenza stampa: il primo cittadino ha riferito che sulla frana sulla strada che va a San Carlo di Cese “ci sono i rocciatori, stanno già lavorando, ci sono i new jersey pronti sul posto per un senso unico alternato e se ce la facciamo c’è la possibilità di aprire entro stasera, ma dipenderà molto da quanto piove“.

Oltre la frana che ha bloccato la strada di collegamento tra la delegazione di Pegli e la località di San Carlo di Cese, in Val Varenna, Bucci ha ricordato che si sono registrate anche altre due frane in via Rubens con 3 evacuati e una in via Costa d’Erca nella zona di Fabbriche con un evacuato.

“E’ vero che l’allerta rossa termina, rimane però la possibilità che ci sia un notevole scarico d’acqua sul territorio del comune di Genova per cui noi manterremo tutte le pattuglie di controllo sui fiumi per tutta la giornata fino a domani mattina per avere il controllo del territorio,” ha spiegato il sindaco.

Domani, con l’allerta gialla, niente scuole chiuse a Genova: “Prevediamo che domani si possa tornare a scuola: questa sera manderemo un messaggio ai direttori didattici per confermare“.