Maltempo Genova: mamma e bimbo bloccati in casa da frana

Una madre e il suo bimbo sono bloccati da questa mattina all’interno della propria abitazione in via Vesima, nell’estremo ponente di Genova, a causa di una frana: lo ha reso noto l’assessore alla protezione civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, durante una conferenza stampa nella sede della protezione civile regionale. “Ci sono una mamma con un bimbo piccolo bloccati in casa da stamattina per uno smottamento in via Vesima. Stiamo cercando di andarli a prendere e penso che nelle prossime ore sarà tutto risolto. Il bimbo e la mamma stanno bene ma è la criticità principale che stiamo affrontando“, ha concluso Giampedrone.

“E’ la prima importante allerta della stagione autunnale. Per i millimetri di pioggia caduti, il territorio ha retto molto bene. Ci sono state alcune frane e allagamenti ma nella sostanza non ci sono danni significativi“: lo ha dichiarato – in riferimento all’ondata di maltempo che ha colpito in particolare il ponente genovese – il governatore della Liguria, Giovanni Toti, in occasione del punto stampa. “Tutti i fronti di frana sono già in via di ripristino. I principali corsi d’acqua si sono alzati tutti ma l’unica esondazione che c’è stata è quella dello Stura nell’entroterra di Genova. Non si segnalano danni a persone e questo credo che sia un risultato straordinario. Sono caduti ben 480 millimetri di pioggia, cosa che si era vista poche volte prima. Le previsioni come al solito sono state accurate e precise fino al dettaglio“.