Maltempo Genova: riaperta in anticipo la strada Campo Ligure – Masone

La strada statale 456 del Turchino, fra Campo Ligure e Masone chiusa martedi’ scorso a causa di una frana provocata dal maltempo e’ stata riaperta a senso unico alternato oggi pomeriggio in anticipo di alcune ore rispetto alle previsioni. Lo comunica l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone oggi pomeriggio via fb. “In meno di una settimana abbiamo portato a termine la prima fase di un intervento molto complesso a seguito della frana che aveva colpito il versante. – dichiara – Grazie ad Anas e al sindaco di Campo Ligure Giovanni Oliveri per la grande collaborazione”. La frana aveva travolto anche una chiesa interessando l’intera carreggiata. Le attivita’ per la messa in sicurezza della frana hanno interessato una porzione particolarmente estesa della pendice, arrivando alla rimozione di circa 2 mila metri cubi di materiale instabile, fa sapere Anas.