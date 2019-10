Maltempo Giappone, frane e allagamenti per forti piogge: 4 morti, un disperso

Quattro persone sono morte e un’altra risulta dispersa a causa degli allagamenti e delle frane in Giappone, colpito da forti piogge appena due settimana dopo un violento tifone. Lo hanno fatto sapere le autorità e i media locali. L’Agenzia meteorologica giapponese ha avvertito: “I rischi di disastri sono aumentati, per favore siate estremamente vigili su frane, aumento nel volume dell’acqua dei fiumi e allagamenti, perché le piogge continueranno”. Evacuazioni non obbligatorie sono state suggerite per oltre 390mila abitanti della regione di Fukushima e per 5mila in quella di Chiba, secondo Nhk.