Maltempo, il ministro in Piemonte e Liguria: “Due squadre della protezione civile stanno facendo sopralluoghi”

“Sono in corso attività d’istruttoria” e “due squadre della protezione civile stanno facendo sopralluoghi” nelle zone colpite dal Maltempo tra il 19 e 22 ottobre scorso in Piemonte e Liguria.

Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, rispondendo ad una interrogazione sugli orientamenti del Governo in merito alla dichiarazione dello stato di emergenza per le zone della provincia di Alessandria, della Valle Stura in Liguria e dell’Oltrepo’ Pavese. Il ministro ha sottolineato che la richiesta non e’ ancora stata presentata dalla Lombardia.