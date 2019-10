Maltempo in Liguria: a Genova scattano divieti per venti forti

A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prevede vento di burrasca forte per la giornata di domani, entrano in vigore le ordinanze del sindaco di Genova che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumita’. Lo spiega il Comune in una nota. In particolare scattano il divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro” nella giornata di lunedi’ 7 ottobre; chiusura al pubblico, di giardini e parchi storici comunali. Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita’ e dei servizi pubblici che vengono svolti al loro interno (musei, impianti e locali per attivita’ ludico/sportive, locali ad uso abitativo/associativo), sono individuati appositi percorsi in modo da permettere l’accesso ed il deflusso; chiusura al pubblico di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova. L’amministrazione comunale ricorda che e’ possibile avere informazioni e avvisi tramite i canali Telegram agli indirizzi “ProtezioneCivileComuneGenova_bot” e “@ProtCivComuneGe”.