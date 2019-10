Maltempo in Lombardia: diluvio nel Lodigiano, allagamenti diffusi

Il Lodigiano investito nella notte da un diluvio di oltre 200 mm di pioggia l’ora: i vigili del fuoco sono intervenuti per allagamenti in cantine, piani terra e luoghi di lavoro.

E’ stata chiusa per diverse ore, la scorsa notte, anche la Tangenziale di Lodi per allagamenti dei sottopassi, mentre ora è stata riaperta. Il cavo Sillaro è esondato. Le località colpite sono state Villanova del Sillaro, Massalengo, Borghetto Lodigiano, Graffignana e Lodi dove, in centro storico, si sono allagati anche diversi locali e archivi sotterranei.

Ieri è stata l’area dell’Oltrepo’ Pavese quella più colpita dal maltempo. I piani terra e gli scantinati delle case sono stati allagati e i vigili del fuoco hanno tratto in salvo diverse persone. A Voghera (Pv) la pioggia ha allagato i sottopassaggi della città, che sono stati chiusi. Il sindaco ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di oggi.

A Milano sottopassi allagati e diverse strade inaccessibili per ore.

A Casnigo, nella bergamasca, sono caduti due massi sulla strada provinciale, provocando un incidente che ha bloccato la carreggiata per ore.