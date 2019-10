Maltempo in Sicilia, è una notte da in cubo: prime alluvioni in atto, ed è solo l’inizio [LIVE]

E’ iniziata una lunga notte di forte maltempo in Sicilia: piogge torrenziali stanno già colpendo da qualche ora i settori occidentali e sud/occidentali dell’isola, provocando eventi alluvionali tra Trapani e Agrigento. Tra le 17:00 di oggi pomeriggio e le 21:30 della sera, in meno di 5 ore, sono caduti 183mm di pioggia a Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara, 96mm a Castelvetrano, 93mm a Partanna, 60mm a Mazara del Vallo, 53mm a Calatafimi, 47mma Salemi, 44mm a Sciacca, 38mm a Trapani, 29mm a Castellammare del Golfo, 20mm a Camporeale.

Il fronte temporalesco, di tipo “V-Shaped” (a forma di “V” dalle immagini satellitari), è dei più pericolosi in assoluto, e provoca piogge torrenziali, grandinate e trombe d’aria. Nella notte si muoverà verso levante, provocando ulteriori fenomeni estremi.

Ma la preoccupazione più grande è per la giornata di domani, Venerdì 25 Ottobre, quando temporali molto violenti si abbatteranno sulla Sicilia centro/orientale. L’isola è di fatto blindata. Le scuole rimarranno chiuse a Catania, Messina, Ragusa, Agrigento e centinaia di altri comuni (qui l’elenco completo e aggiornato in tempo reale). In base agli ultimi aggiornamenti, i temporali più violenti colpiranno nella tarda mattinata la fascia compresa tra Messina e Catania, coinvolgendo la Calabria dove potranno verificarsi fenomeni molto pericolosi soprattutto in Aspromonte e nella fascia jonica della provincia di Reggio Calabria, dove probabilmente questo peggioramento viene sottovalutato eccessivamente (la protezione civile ha diramato l’allerta gialla, a differenza di quella rossa per la Sicilia, e nessun Sindaco ha deciso di chiudere le scuole, eppure i fenomeni saranno molto pesanti soprattutto in Aspromonte e nel reggino jonico).

