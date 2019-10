Maltempo in Sicilia, U.Di.Con.: “Gravi danni a strade ed abitazioni”

“La scorsa settimana, nella giornata di venerdì, abbiamo assistito a tragici eventi climatici in particolare, forti precipitazioni che hanno interessato tutta la Sicilia Sud Orientale colpendo le province di Siracusa, Ragusa e parte di Catania – scrive in una nota il Responsabile Provinciale U.Di.Con. di Siracusa, dott. Salvatore Lorefice – la conta dei danni è drammatica ed abbiamo avuto modo di riscontrare colture allagate, produzioni agricole distrutte, strade franate lasciando voragini sul territorio, case che si sono allagate. Soprattutto c’è stata una vittima e davanti a queste tragedie non possiamo che esprimere il nostro cordoglio alla famiglia che ha subito questa perdita.

Abbiamo appreso che le amministrazioni, a livello comunale e regionale, stanno cercando di provvedere a misure idonee alla messa in sicurezza delle zone che hanno subito i danni maggiori. Stiamo assistendo a variazioni del clima che provocano sempre più danni ogni volta che si manifestano, le nostre zone negli anni passati sono state sempre colpite da eventi climatici, ma che mai hanno arrecato danni così importanti – conclude Lorefice – invece oggi puntualmente ad ogni evento atmosferico si assiste a danni considerevoli sul territorio. Questo deve far riflettere non solo le amministrazioni, ma anche noi cittadini, portandoci ad esser più rispettosi dell’ambiente perché le colpe di queste variazioni, sono anche queste”.