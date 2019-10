Maltempo Lazio: traffico intenso nelle strade principali di accesso a Roma

In vigore nel Lazio e a Roma l’allerta meteo gialla diramata ieri dalla Protezione civile regionale.

Sul fronte della viabilità sono interessate da rallentamenti e traffico intenso le strade principali di accesso alla Capitale: in particolare sul Grande raccordo anulare si registrano code a tratti in carreggiata esterna tra Casal del Marmo e Casal Lumbroso e tra Casilina e Tiburtina, mentre in carreggiata interna traffico e code sono presenti tra Casilina e Appia a causa di un incidente. In direzione Laurentina si rallenta su via di Vigna Murata tra viale Stefano Gradi e via del Casale Solaro. Su via Pontina ci sono code tra Tor de’ Cenci e via Cristoforo Colombo in direzione Eur. In piazza Re di Roma ci sono rallentamenti in via Pinerolo, in via Cassia code tra il Gra e via dei Due Ponti in direzione centro.