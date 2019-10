Maltempo Liguria, Toti: “Viene strumentalizzata l’emergenza”

“Oggi l’unica cosa che poteva fare l’opposizione era ringraziare gli uomini e le donne della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e tutti coloro che hanno lavorato senza sosta per affrontare l’allerta in Liguria. E invece? La consigliera Salvatore e il consigliere Lunardon hanno perso un’altra buona occasione per tacere ma con la totale assenza di vergogna che li contraddistingue ci hanno attaccato strumentalizzando una situazione di emergenza in Liguria”. Lo dice in una nota il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo le critiche delle opposizioni per i gravi disagi provocati dal Maltempo sulle linee ferroviarie liguri.

“I nuovi improbabili alleati accusano la macchina dell’ emergenza di Regione per i disagi legati al trasporto ferroviario, disservizi dovuti esclusivamente alla grande quantita’ di pioggia che ha colpito la Liguria. Invece di fare tante chiacchiere ricordo a Pd e ai grillini che ormai ci sono loro al governo anche se sembra incredibile – dice Toti -. Salvatore e Lunardon chiedessero quindi ai loro ministri investimenti per sistemare e migliorare la linea ferroviaria ligure e di realizzare Terzo Valico, nodo di Genova, raddoppio della linea a Ponente, infrastrutture fondamentali da loro sempre bloccate o rimandate. E di certo in tema di Protezione Civile, che vede la Liguria citata come esempio nazionale da Borrelli, non prendiamo lezioni dal Pd che con la sua sciagurata gestione ha portato solo danni e dolore nella nostra regione, rallentando per anni tutte le grandi opere fondamentali per la sicurezza. A questa formidabile accoppiata chiedere coerenza sarebbe ormai superfluo, chiedere equilibrio inutile, chiediamo almeno un po’ di rispetto per i liguri. Ma capiamo che la mente sia annebbiata dalla brama di potere che li fara’ alleare anche in Liguria”.

“Si legge infatti su qualche media di contatti tra Burlando e Grillo. Ma davvero la Liguria vuole tornare in mano al Pd e ai Cinque Stelle, il peggio del nostro passato e del ridicolo presente? Il futuro pero’ non ve lo lasceremo perche’ a deciderlo saranno i liguri” conclude Toti. Anche l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino replica ai capigruppo in Regione del M5S Alice Salvatore e del Pd Giovanni Lunardon in merito alle responsabilita’ di Trenitalia per i disagi verificatisi sulla linea ferroviaria a causa del Maltempo.

“La consigliera Salvatore e il consigliere Lunardon dimostrano ancora una volta scarsa attitudine nel valutare la gravita’ dei fatti e oggi hanno raggiunto l’apice nel cercare di approfittare di una situazione critica che si e’ creata in Liguria. Sarebbe senz’altro piu’ opportuno e utile che i due esponenti dell’opposizione si attivassero, attraverso i loro colleghi di partito, per chiedere al loro governo di investire nel Terzo Valico, nel nodo di Genova, nel raddoppio della linea a Ponente e per sistemare definitivamente la rete ferroviaria ligure, una rete internazionale di grande importanza. Al contrario, i consiglieri continuano a nascondere le evidenti responsabilita’ di questo governo imbarazzante, alimentando polemiche sterili, inutili e basate su accuse completamente false, salvo poi ostacolare la realizzazione di ogni e qualsiasi infrastruttura vitale per il nostro territorio” dice Berrino.

“Oggi non c’e’ stato alcun disservizio creato da Trenitalia e riconducibile al contratto di servizio – precisa Berrino – ma la grande quantita’ di pioggia che ha colpito a macchia di leopardo alcune zone della nostra regione ha reso impraticabile in alcuni punti la rete ferroviaria. Basterebbe vedere le foto delle gallerie e dei sottopassi allagati: Trenitalia nonostante cio’ ha cercato di garantire i treni e di sostituirli con gli autobus laddove essi non sono riusciti a partire”. “Il nostro sistema di infrastrutture e trasporti ha necessita’ di investimenti ma, al netto di cio’ che e’ la rete ferroviaria attuale con le ben note carenze strutturali, oggi ha reagito tempestivamente di fronte alle difficolta’ e quindi come Regione rimandiamo al mittente ogni accusa”, conclude Berrino.