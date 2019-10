Maltempo Liguria: due sfollati in provincia di Imperia

Ancora maltempo in Liguria dopo le forti piogge dei giorni scorsi che hanno interessato Genova e che si stanno estendendo anche ad Imperia. Due persone residenti a Pigna in val Nervia, nell’entroterra di Imperia, sono state sfollate dalla loro abitazione in via cautelativa a causa delle forti piogge che hanno fatto esondare un ruscello: l’acqua ha invaso l’abitazione, nel centro del paese. Hanno trovato sistemazione provvisoria presso conoscenti che abitano nelle vicinanze. Sempre nel Comune di Pigna, la strada provinciale per la frazione di Buggio e’ momentaneamente interrotta per una frana: la Provincia sta intervenendo per la riapertura. Lo rende noto la Protezione civile regionale.