Maltempo in Liguria: allagamenti e alberi caduti, viabilità autostradale e ferroviaria in tilt [FOTO e VIDEO]

A seguito dell’ondata di maltempo che sta colpendo la Liguria, sono circa una trentina finora gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Genova: si tratta principalmente di allagamenti, alberi caduti, box e scantinati allagati.

Situazione critica nella zona di Genova Bolzaneto, Campomorone e da Genova Pra’ a Multedo.

La strada statale 1 “Via Aurelia” è chiusa al traffico, in entrambe le direzioni al km 547,500, ad Arenzano (Città Metropolitana di Genova). La chiusura è stata disposta ieri sera, come previsto dalla procedura per allerta meteo arancione: lo comunica l’Anas. Sempre sulla strada statale 1 ‘Via Aurelia’ è provvisoriamente chiuso anche il tratto dal km 548,600 al 549,000, nel territorio comunale di Arenzano, per allagamento. Inoltre, sulla strada statale 456 ‘del Turchino’ il traffico è provvisoriamente bloccato al km 101,000, nel comune di Mele (Città Metropolitana di Genova), per la caduta di materiale dai versanti sul piano viabile.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono intervenuti per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

La perturbazione che sta interessando in queste ore la Liguria sta risparmiando, per il momento, la provincia di Savona.

Il maltempo che sta colpendo il ponente genovese ha interessato colo marginalmente Varazze, dove si registra qualche intervento dei vigili del fuoco per scantinati allagati. Per il resto la situazione al momento è sotto controllo.

Non si segnalano particolari danni nel Levante dove comunque permane l’allerta arancione. Nel Tigullio mare mosso ma sotto controllo, vento sostenuto, ma la pioggia è moderata. Stessa situazione nello Spezzino.

Si registrano disagi per la viabilità, sia autostradale (con il casello della A10 di Genova Pegli chiuso) che ferroviaria (con cancellazioni e ritardi fino a 100 minuti sulla tratta tra Savona e Genova). Secondo quanto si legge in un tweet della Regione, il traffico su ferro è “rallentato per danni dovuti al maltempo tra le località di Genova Sestri Ponente e Castelluccio e tra Genova Voltri e Cogoleto, dove è allagato il sottopasso“.

“La sala operativa della Protezione civile regionale ha lavorato tutta la notte per seguire l’evolversi dell’allerta meteo in Liguria, con forti piogge che hanno colpito soprattutto la Valpolcevera, il Ponente genovese e l’entroterra ligure“, ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “I nostri uomini sono al lavoro per monitorare le criticita’ e le eventuali emergenze su cui intervenire. In tarda mattinata faremo il punto della situazione dalla sala operativa“.