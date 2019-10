Maltempo Liguria: asilo allagato a Genova, intervento dei pompieri

Il previsto peggioramento della situazione meteo in Liguria sta avendo i primi effetti a Genova: a Voltri, in via Guala, i vigili del fuoco sono intervenuti per un asilo allagato.

L’acqua ha invaso il pian terreno e le maestre hanno portato i piccoli al primo piano.

In via Orlando, a Sturla, intervento per un muro pericolante.

Piccola frana in via delle Fabbriche e vicino al Monte Gazzo dai cantieri del Terzo Valico.