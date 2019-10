Maltempo Liguria: cercatore di funghi trovato morto vicino a Genova

Trovato senza vita il corpo del cercatore di funghi scomparso ieri pomeriggio a Fontanigorda, nell’entroterra di Genova. E’ stato localizzato in un bosco dietro la locanda al Valico, in zona “Lago du Bettin”, vicino al passo del Fregarolo.

Per il recupero della salma, oltre ai vigili del fuoco di Chiavari, sta intervenendo il soccorso alpino. Sul posto anche i carabinieri e il 118.