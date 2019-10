Maltempo Liguria, forti temporali e allagamenti: scuole chiuse nel Ponente, chiusa l’uscita di Genova Pegli sulla A10

Liguria bersagliata da forti temporali, allagamenti e danni: le maggiori criticità al momento si registrano nel ponente genovese, nella zona di Pegli-Arenzano. L’uscita di Genova Pegli sulla A10 è chiusa al traffico per allagamenti.

Tra le 5 e le 6 di oggi sono caduti oltre 90 mm di pioggia a Genova Pegli, 18.6 mm in meno di 45 minuti, 80 mm a Bolzaneto. Arpal segnala che i livelli dei corsi d’acqua sono in rapido aumento.

La Protezione civile genovese ha inviato un sms a dirigenti scolastici e genitori per avvertire che, a causa delle forti piogge che si stanno verificando nel ponente genovese, le scuole del Medio ponente e del ponente di Genova devono rimanere chiuse. “Abbiamo deciso di chiudere le scuole nei municipi Ponente e Medio Ponente. Stiamo monitorando la situazione minuto per minuto in modo da poter prendere le decisioni tempestive,” ha sottolineato Sergio Gambino consigliere delegato alla Protezione civile. I corsi d’acqua, “per adesso, nonostante siano carichi, sono sotto controllo e vengono costantemente monitorati, soprattutto il Leira“.