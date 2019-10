Maltempo, forti piogge in Liguria: 15 persone evacuate nell’Imperiese [LIVE]

Un sabato di forte maltempo in Liguria dove le violente piogge stanno causando danni e disagi. E l’allerta meteo permane anche per la giornata di domani, per la quale è stata confermata la criticità arancione.

Quindici persone sono state sfollate dalle loro abitazioni a causa delle piogge che hanno fatto esondare un ruscello nel Comune di Pigna, in val Nervia, nell’entroterra Imperiese. La protezione civile e il sindaco hanno deciso di allontanare da casa le persone che hanno trovato ospitalità in parte da familiari e conoscenti e in parte in un agriturismo. Il ruscello che passa accanto all’abitato, ingrossato per le piogge intense, sta trascinando massi di grandi dimensioni che minacciano l’integrità delle case. Nessun danno è stato registrato finora: il provvedimento è stato preso in via precauzionale. La situazione è in continua evoluzione e monitorata dalla Protezione Civile che ha diffuso la notizia attraverso la Regione.