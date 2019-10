Maltempo Liguria: masso su provinciale a Varazze, 10 sfollati

A causa del maltempo dei giorni scorsi, una frana ha invaso la SP57 a Varazze, e un grande masso si è staccato dalla collina finendo sulla strada, in località Casanova.

Il distacco si è verificato ieri nei pressi di 3 abitazioni che, in via precauzionale, sono state evacuate dai vigili del fuoco e dalla polizia locale.

Sul posto anche i tecnici della provincia di Savona e i volontari della protezione civile.

In giornata si deciderà se far tornare gli sfollati nelle loro case.