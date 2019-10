Maltempo Liguria: caduti “463 mm di pioggia in 12 ore, la situazione peggiore a Mele”

“Il quadro rimane difficile ma le criticità sono per il momento contenute. La situazione peggiore si è verificata a Mele, nell’entroterra di Genova, dove sono caduti 463 mm di pioggia in 12 ore. I disagi sono diffusi ma per il momento la situazione è sotto controllo“, ha spiegato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. “Siamo in attesa della perturbazione vera e propria che arriva dalla Francia, quello che abbiamo registrato finora è stato solo il prefrontale della perturbazione. Vediamo l’evolversi nel pomeriggio, a quel punto discuteremo se prolungare o meno l’allerta“.

L’avviso codice arancione, emanato ieri da Arpal, è entrato in vigore alle 22 di ieri sera e, secondo le prime previsioni, dovrebbe terminare alle 15.

Dalle 09:45 il traffico ferroviario fra Genova Borzoli e Ovada (linea Genova – Acqui Terme) è sospeso per danni dovuti al maltempo. In corso l’intervento dei tecnici di Rfi.

Sulla pagina Facebook della Protezione Civile del Comune di Genova sono molti i commenti negativi per il “ritardo” con cui è stata decisa la chiusura delle scuole stamani nei Municipi genovesi Ponente e Medio Ponente a causa dell’allerta meteo arancione in corso. L’avviso è stato diffuso stamani alle 7 circa.