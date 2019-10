Maltempo Liguria: resta chiusa l’Aurelia ad Arenzano

Tecnici dell’Anas al lavoro per garantire la continuità dei collegamenti lungo le strade colpite dal maltempo.

Resta chiusa l’Aurelia a Pizzo di Arenzano (Genova): decisione presa ieri sera in concomitanza con l’attivazione delle procedure di Protezione Civile per il codice arancione di allerta meteorologica, tuttora in vigore. Sempre ad Arenzano, il tratto di statale chiuso stamani per allagamenti è stato riaperto al traffico. Segnalate code e rallentamenti dovuti anche a detriti sulla sede stradale. Riaperta a senso unico alternato la strada statale 456 del Turchino a Mele (Genova), interessata da un piccolo smottamento. Riaperto il tratto della provinciale interessato dall’esondazione del torrente Stura.