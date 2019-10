Maltempo Liguria: restano sfollati e isolati

In Liguria sono rientrati i 15 sfollati a causa del Maltempo a Pigna (Imperia), mentre restano sfollate 16 persone a Campo Ligure e 49 a Rossiglione (Genova). Già nei giorni scorsi erano rientrati nelle loro abitazioni i quattro sfollati a Murialdo (Savona). Lo ha spiegato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone nel centro operativo della Protezione civile. L’interruzione della viabilità per i veicoli, ma con possibilità di spostarsi a piedi, riguarda 14 persone nel comune di Campoligure, 4 a Rossiglione, 12 famiglie a Sant’Olcese e 3 a Serra Ricco’.

“Abbiamo già chiesto al dipartimento nazionale di Protezione civile di poter attivare il contributo di autonoma sistemazione – ha detto Giampedrone -, che è lo stesso contributo utilizzato per gli sfollati del ponte Morandi, per aiutare i cittadini che non possono utilizzare le loro case e devono trovare una nuova sistemazione”.