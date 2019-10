Maltempo Liguria: salvato clochard sorpreso dall’ondata di piena

Salvato dalla morsa del maltempo: è successo in Liguria. Un clochard francese, che dormiva in una roulotte situata nei pressi del greto del fiume Roya, a Ventimiglia, e che è stato parzialmente travolto dalla piena provocata dall’apertura della diga di Breil, sul versante francese della val Roya, è stato salvato dai vigili del fuoco.

Stando a quanto ricostruito, sembra che l’uomo si fosse spostato sul greto del fiume per lavarsi, la roulotte era poco lontano, quando è sopraggiunta l’ondata di piena, che tra l’altro era stata annunciata ieri, dopo l’autorizzazione della Prefettura di Imperia. A quel punto, alcuni testimoni, vedendo l’uomo in difficolta’, hanno allertato i soccorsi e i vigili del fuoco lo hanno tratto in salvo.