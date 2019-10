Maltempo Liguria: domani 23 Ottobre scuole chiuse a Rossiglione e Campo Ligure

Resteranno chiuse anche domani le scuole a Rossiglione e Campo Ligure, i due paesi dell’entroterra di Genova più colpiti dall’ondata di Maltempo degli ultimi giorni. Lo hanno annunciato su Facebook le due amministrazioni comunali.

“Considerate le gravi problematiche alla viabilità e l’impossibilità di garantire il servizio scuolabus in una fase di intensa attività di mezzi speciali sul territorio comunale – ha spiegato il Comune di Campo Ligure in una nota – le scuole di Rossiglione e Campo resteranno chiuse nella giornata di domani, mercoledì 23 ottobre“. Anche il Comune di Rossiglione ha diffuso una nota per confermare che le scuole saranno chiuse anche domani, sottolineando però che “saranno, invece, regolarmente aperte la scuola di musica Faber e la biblioteca comunale”