Maltempo Liguria: sopralluoghi della protezione civile nelle zone a rischio

L’ondata di maltempo che ha colpito ieri Liguria ha costretto all’evacuazione circa 15 persone nel comune di Pigna, in val Nervia, nell’entroterra imperiese. Questa mattina, alle 10:30, l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone farà un sopralluogo al guado di Serrà Riccò sul torrente Secca (circa 3 km dall’uscita del casello di Bolzaneto). Successivamente terrà un punto stampa assieme ai tecnici dell’Arpal. Ieri la Regione Liguria aveva riferito che le persone evacuate a titolo precauzionale dalle zone a rischio sono state ospitate temporaneamente in un agriturismo.

La Liguria continuerà a essere interessata dall’importante fase di maltempo almeno fino a lunedì, con piogge diffuse e persistenti, ma di intensità generalmente fra moderata e forte, che insisteranno ancora soprattutto sul centro della regione.

Per le province di Savona e Genova è stata diramata l’allerta arancione dalla mezzanotte e per tutta la giornata di oggi.

Le precipitazioni più significative, dalle 22 di ieri sera alle 10 di stamani, sono state registrate nel Savonese, in particolare sull’Albenganese e sulla Val Bormida con 147 mm di pioggia caduti a monte Settepani, nel Comune di Osiglia e 138 mm a Colle del Melogno, nel Comune di Maiolo. In tutte le altre zone della regione le piogge sono state assenti o non significative, secondo Arpal.

Il mare è molto mosso e il vento di scirocco ha raggiunto gli 80 km/h a monte Pennello, nel ponente di Genova.