Maltempo Liguria: ancora chiusa per frana la statale 456 a Campo Ligure

Si lavora ancora sulle strade tra Liguria e Piemonte tra la Valle Stura e il basso alessandrino, i punti più colpiti dai nubifragi della scorsa notte che hanno causato frane e allagamenti con conseguenti interruzioni della viabilità. Sul fronte della Liguria resta chiusa in entrambe le direzioni, la statale 456 a Campo Ligure a causa di una frana.

Dagli aggiornamenti di Anas invece è stata riaperta sul fronte piemontese, in orario diurno, la statale 659 a Crodo, nella fascia oraria 5:00-22:00. Nell’area, interessata da forti piogge, sono in corso le operazioni di pulizia del piano viabile. Il tratto è stato interessato da un movimento franoso in corrispondenza del km 6, a Crodo in provincia del Verbano Cusio Ossola. Sono al momento in corso le operazioni di pulizia e messa in sicurezza del piano viabile.

Permane invece “la chiusura al traffico per motivi precauzionali – sottolineano in una nota – tra le 22:00 e le 5:00 del giorno successivo nel tratto compreso tra il km 5,700 e il km 6,300, con deviazione della circolazione sulla provinciale 73. Il transito è consentito ai soli mezzi di soccorso. Durante la finestra di apertura il traffico sarà regolato con il senso unico alternato”.

Tornando in Liguria, danni anche in provincia di Genova alla strada statale 456 ‘del Turchino’, la principale strada ordinaria che collega il ponente città con l’entroterra e poi con il Piemonte. La viabilità è chiusa da questa notte in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 86.9 a Campo Ligure, in provincia di Genova, a causa di una frana.

E’ stato invece riaperto questa mattina il tratto della statale 456, precedentemente chiuso per allagamento, tra i km 84.3 e 78.7. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.

Tecnici al lavoro in Val Trebbia, nell’entroterra del levante genovese, dove a causa di una frana, è chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 45, in corrispondenza del km 34,100 a Torriglia. Sono al momento in corso le operazioni di pulizia e messa in sicurezza del piano viabile. Il transito viene consentito solo ai mezzi di soccorso.