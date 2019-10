Maltempo Liguria, nel Genovese preoccupa lo Stura: rischio esondazione

Allerta in Liguria dove il maltempo sta causando danni e disagi. Attentamente monitorata la situazione a Rossiglione, nell’entroterra di Genova. Al momento, si apprende comunque dai vigili del fuoco, il torrente Stura non è esondato, ma si teme possa accadere nella notte. Il quadro nel piccolo comune, comunque, al momento resta quello di un paio di condomini evacuati in via precauzionale, con in totale una ventina di famiglie sfollate (e non trenta come inizialmente indicato), per una frana che ha toccato direttamente solo uno dei due edifici.

Gli abitanti che non hanno trovato ospitalità autonomamente, hanno trovato ricovero nella palestra condominiale. La strada che collega il paese in valle Stura a Campo Ligure, che era stata interrotta nel pomeriggio per un allagamento, e’ stata riaperta, ha fatto sapere il comune, mentre e’ a rischio il collegamento verso Ovada. L’illuminazione pubblica e’ saltata. La sindaca Katia Piccardo ha disposto la chiusura domani degli ambulatori. Gia’ dal pomeriggio la sindaca aveva invitato i concittadini a non uscire di casa.