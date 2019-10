Maltempo Liguria, Toti: “Per i millimetri di pioggia caduti, il territorio ha retto molto bene”

“E’ la prima importante allerta della stagione autunnale. Per i millimetri di pioggia caduti, il territorio ha retto molto bene. Ci sono state alcune frane e allagamenti ma nella sostanza non ci sono danni significativi“: lo ha dichiarato – in riferimento all’ondata di maltempo che ha colpito in particolare il ponente genovese – il governatore della Liguria, Giovanni Toti, in occasione di una conferenza stampa nella sede della protezione civile regionale. “Tutti i fronti di frana sono già in via di ripristino. I principali corsi d’acqua si sono alzati tutti ma l’unica esondazione che c’è stata è quella dello Stura nell’entroterra di Genova. Non si segnalano danni a persone e questo credo che sia un risultato straordinario. Sono caduti ben 480 millimetri di pioggia, cosa che si era vista poche volte prima. Le previsioni come al solito sono state accurate e precise fino al dettaglio“.