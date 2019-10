Maltempo Liguria, traffico in tilt: ritardi fino a 120 minuti

Ancora disagi alla circolazione, in Liguria, dovuti alle forti precipitazioni. “Il traffico ferroviario permane fortemente perturbato, con ritardi fino a 120 minuti sulla linea Genova-Ventimiglia. Fra i treni cancellati il R11258 Sestri Levante (14.31) – Savona (16.50)“, rende noto Regione Liguria in un tweet. Il traffico ferroviario sulla linea Genova-La Spezia è completamente bloccato dalle 14.45 a causa del crollo sui binari di alcune ramaglie e di una tettoia in lamiera, nel tratto tra Chiavari e Santa Margherita. Non ancora attivati bus sostitutivi, nella speranza che la circolazione possa essere ripristinata rapidamente. Risolte le criticità sulla linea verso Busalla, mentre permangono forti ritardi anche sulla Genova-Ovada.

“Quando si allaga un binario è evidente che si va a binario unico non avendo insegnato ai treni a nuotare, dopodiché è ovvio che si possono fare dei lavori all’interno della rete ferroviaria ligure per evitare che questo avvenga o mitigare il rischio, tenendo presente che i lavori comportano disagi. La rete delle infrastrutture liguri la conosciamo tutti“. Cosi’ il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio a Genova nel centro della Protezione civile durante il punto sull’allerta meteo arancione in corso prolungata fino alle 18 nel genovesato e nel savonese commenta i disagi provocati dal maltempo al traffico ferroviario nel Ponente Ligure.

Allagamenti hanno interessato la stazione di Cogoleto e il sottopasso di Pontedecimo, si viaggia su un binario unico tra Savona e Voltri. Risulta ancora limitata la velocità a 30 chilometri all’ora sulla linea Genova-Acqui Terme in un punto in cui un torrente in prossimità di un ponte ha raggiunto il livello di piena. “I tecnici di Rfi stanno facendo tutto il possibile per il ritorno alla normalita’ nella fascia pendolari di oggi pomeriggio“, assicura l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino. “Un servizio di autobus sostitutivi è stato attivato sia a Genova sia a Savona, – ricorda Toti – la circolazione è proseguita, quando c’è un’allerta arancione o rossa credo che i cittadini abbiano imparato a mettere in conto qualche disagio, ci sono code anche in autostrada, la rete infrastrutturale della Liguria la conosciamo e non la scopriamo in caso di allerta, c’è molto da migliorare e costruire”.