Il maltempo che ha sferzato la bassa Lombardia nelle ultime 48 ore ha provocato danni per 1,5 milioni di euro nei dieci Comuni maggiormente colpiti dai nubifragi. Da quello di Casteggio a Godiasco (Pavia) sarà chiesto lo “stato di calamità” per avere accesso ai fondi. Nei prossimi giorni la regione potrà riconoscere l’emergenza pavese e sollecitare il governo. Intanto rimangono sotto stretta osservazione Po e Ticino anche in previsione delle nuove perturbazioni attese per le prossime ore.