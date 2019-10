Maltempo in Lombardia e Piemonte: fiumi in piena e strade crollate, viabilità nel caos

Dopo l’ondata di maltempo che ha investito con violenza il Nord Italia, si continuano a registrare danni e disagi: questa mattina, a causa dell’innalzamento del fiume Brembo, una ventina di metri di strada sono crollati a Zogno (Bergamo). Al momento del crollo nel tratto transitavano vetture e persone per cui non si sono registrati feriti.

In provincia di Alessandria si scava nel fango, in attesa delle nuove piogge previste tra questa sera e domani.

I Centri operativi della Protezione civile rimangono aperti a Bosio, Ovada, Tortona e Novi Ligure, e proseguono gli interventi di volontari, vigili del fuoco, polizia e carabinieri per ripristinare la viabilità ordinaria.

Situazione critica a Gavi, dove le scuole rimarranno chiuse fino a lunedì.

Disagi alla viabilità anche a Molare, nell’Ovadese.