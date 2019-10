Come ampiamente annunciato ieri da MeteoWeb, Malta è stata colpita oggi da fenomeni temporaleschi importanti, che hanno causato allagamenti in diverse zone dell’isola. I temporali, che stanno colpendo anche l’estremo sud della Sicilia, hanno trasformato le strade in fiumi, travolgendo con impeto tutto ciò che trovavano sulla propria strada. Ecco alcuni video postati dai cittadini sui social: