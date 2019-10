Maltempo Marche: i Vigili del Fuoco liberano delle anziane bloccate in un sottopasso allagato

I vigili del fuoco hanno liberato alcune persone dagli abitacoli di due auto rimaste bloccate a Porto Recanati in un sottopasso, vicino all’Hotel House, che si era allagato per l’azione congiunta della forte pioggia e dell’acqua di mare uscita da tombini e fognature.

Gli interventi sono stati eseguiti in serata dopo le segnalazione delle persone coinvolte – a bordo di una delle auto c’erano due anziane – che non sono comunque rimaste ferite. L’acqua era arrivata fino all’altezza degli sportelli e le persone nei veicoli non riuscivano a scendere. Segnalati vari allagamenti in zona tra cui quello di un deposito.

La pioggia sta però ora rallentando così come la forza delle onde marine che ha contribuito coprire d’acqua alcuni tratti stradali tra cui uno in via della Castelletta.