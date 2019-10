Maltempo: nel Biellese frana su una provinciale e alberi caduti

Danni nella notte nel Biellese a causa della pioggia. Una frana, con pietre e massi, e’ caduta sulla provinciale 121 a Crevacuore. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i tecnici della Provincia per mettere in sicurezza l’area. Una pianta e’ caduta nei pressi della Galleria della Volpe, nel Cossatese, danneggiando un’auto in transito. Un altro albero e’ finito sulla strada provinciale 113 a Pray, in direzione di Coggiola mentre a Ponzone in direzione Romanina di Veglio l’allarme e’ scattato per alcune piante pericolanti finite lungo la strada. Le squadre del distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Ponzone hanno lavorato tutta la notte.