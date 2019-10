Maltempo Nord/Ovest: Po e Ticino in calo, ma si teme per nuove piogge

Situazione in miglioramento nel Nord/Ovest Italia, dove il maltempo ha causato diversi danni. Al momento è rientrato l’allarme sullo stato dei fiumi in provincia di Pavia in seguito all’ondata di pioggia che ha interessato buona parte del Nord Italia. Dopo che ieri il Po aveva raggiunto il livello di 3,5 metri sopra lo zero idrometrico al punto di rilevazione del Ponte della Becca, oggi è sceso in maniera considerevole: alle 15 era a più 1,75 sopra lo zero, con una tendenza ad un ulteriore calo.

E’ sceso anche il Ticino al Ponte Coperto di Pavia. La preoccupazione è al momento legata ora alla giornata di domani, con l’attesa di nuove precipitazioni che potrebbero nuovamente ingrossare il livello dei fiumi. Nel frattempo in Oltrepo’ Pavese, la zona in assoluta più colpita dal Maltempo in provincia di Pavia, si lavora per liberare cantine e pianterreni delle abitazioni dal fango.

La situazione resta critica soprattutto a Rivanazzano (Pavia) e Codevilla (Pavia): in quest’ultimo comune, che ha riportato danni ingenti tra allagamenti e frane, il sindaco ha chiesto a Regione Lombardia il riconoscimento dello stato di calamita’. Nella zona del Pavese, vicino al capoluogo, oggi sono a rimasti a casa gli alunni delle scuole di Belgioioso (Pavia) e Landriano (Pavia), entrambe danneggiate dalle infiltrazioni d’acqua.