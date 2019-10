Maltempo, disagi nell’Oltrepo’ Pavese: scuole chiuse a Voghera

Maltempo e disagi nel Nord Ovest interessato in queste ore da violente piogge che stanno causando diversi danni. L’Oltrepo’ Pavese l’area della provincia di Pavia più colpita, in seguito alle abbondanti piogge di ieri e oggi. La situazione piu’ critica si registra nel comune di Rivanazzano (Pavia), dove sono stati numerosi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco che anche adesso sono al lavoro.

Un violento fortunale si e’ abbattuto su tutto il paese: dalle strade sono scesi “fiumi” di oltre mezzo metro di acqua diretti verso la piazza centrale. I piani terra e gli scantinati delle case sono stati allagati: numerose le persone tratte in salvo dalle squadre di vigili del fuoco. Numerosi disagi anche a Voghera (Pavia), dove sono stati chiusi i tre sottopassaggi della citta’, tutti allagati dalla pioggia. Difficolta’ per il traffico anche in alcuni tratti della tangenziale. Il sindaco Carlo Barbieri ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di domani a Voghera (Pavia).