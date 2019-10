Maltempo Palermo: infiltrazioni d’acqua in palazzo che ospita uffici giudiziari

L’ondata di maltempo nella notte ha provocato ulteriori danni al Palazzo ex Eas che ospita alcuni uffici giudiziari di Palermo.

Questa mattina i dipendenti hanno notato alcune infiltrazioni d’acqua nei locali al piano terra, al 2° e al 4° piano che hanno causato anche il distacco di alcuni pannelli del controsoffitto e di una porzione di parete in una stanza interdetta al pubblico.

“Per fortuna nessuno si è fatto male, ma è evidente che siamo di fronte a una situazione insostenibile sia per i lavoratori che per il pubblico,” afferma la segreteria di Confintesa Fp Sicilia.