Maltempo, tetto della chiesa di Novi Ligure pericolante: suore evacuate

Vigili del fuoco impegnati nella verifica di parte della struttura del tetto della chiesa di Sant’Andrea, a Novi Ligure, cittadina della provincia di Alessandria duramente colpita dal Maltempo di inizio settimana. I vigili del fuoco hanno effettuato il sopralluogo, preso atto della situazione, messo in sicurezza la struttura e segnalato quanto accaduto ai tecnici del Comune presenti sul posto.

L’accesso alla Chiesa e’ stato interdetto. Le due religiose che abitavano nelle vicinanze dell’edificio sacro dovrebbero essere accolte in un’altra struttura. La Prefettura, in vista della nuova ondata di Maltempo che sta per abbattersi sulla provincia, ha disposto il potenziamento dei presidi di carabinieri e vigili del fuoco nelle aree appenniniche e collinari. I sindaci sono stati invitati a un attento monitoraggio del territorio e ad attuare tutte le precauzioni previste dal piano di protezione civile.